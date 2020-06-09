Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию. Об этом официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила на брифинге 9 июня, передает РИА Новости

Экс-чиновник Госдепа США призвал к продлению СНВ-3 с РФ, чтобы выиграть время для переговоров с КНР © AP, Andy Wong, File Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым об обсуждении времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на встречу, которая, по данным Bloomberg, состоится 22 июня в Вене, приглашен также представитель КНР.

«У Китая нет намерений участвовать в так называемых трехсторонних переговорах с США и Россией по контролю над вооружениями. Эта позиция очень четкая», — сказала Чуньин.

Она добавила, что США постоянно вмешивают Китай в вопрос продления российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По ее словам, это типичное поведение Вашингтона, когда он хочет скинуть с себя ответственность на другие страны.

Ранее США заявили, что думают о продлении СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний договор, а также предлагают включить в договор КНР.