Евразийский экономический союз должен стать арбитром в ситуации с блокированием киргизских грузов на границе с Казахстаном, иначе Бишкек может отозвать министров из ЕЭК и даже поставить под вопрос свое участие в экономическом союзе. Об этом заявили в Министерстве экономики Киргизии, передает 9 июня «Интерфакс»

Киргизия запретила обладателям ID-карт пересекать границу © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он добавил, что смысла находиться в ЕАЭС без решения проблемы у Киргизии нет.

«Все товары блокируются на границе с Казахстаном, несколько обращений в ЕЭК уже было, но комиссия принимала сторону Казахстана. Если в этот раз решение окажется аналогичным, это поставит вопрос дальнейшего членства Киргизии в ЕАЭС», — пригрозил он.

По его словам, возникшая проблема скопления автомашин на границе налицо обнажила проблемы внутри ЕАЭС, который оказывается не способным решать подобные проблемы, хотя основным преимуществом экономического союза является беспрепятственное перемещение товаров.

В Минэкономики Киргизии считают, что ситуация на границе Киргизии и Казахстана также «бьет по авторитету России, являющейся локомотивом интеграционных процессов в регионе», отметил собеседник.

На прошлой неделе пресс-служба Киргизии сообщила, что на контрольно-пропускном пункте «Актилек — автодорожный» образовалась восьмикилометровая пробка. На границе скопилось более 500 грузовых автотранспортных средств из-за усиленных досмотровых мер со стороны сотрудников комитета государственных доходов Минфина Казахстана.

Правительство Киргизии обвинило Казахстан в создании барьеров при прохождении границы. Комитет госдоходов Минфина Казахстана, в свою очередь, заявил, что киргизская сторона заинтересована в признании внутреннего налогового администрирования Казахстана торговым барьером и намеренно идет на обострение ситуации на границе.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Членами союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия имеет статус наблюдателя.