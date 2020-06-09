«Мы пока намерены придерживаться регламента деятельности ЕАЭС, но если в ближайшее время вопрос при участии членов Союза не будет решен, тогда в Киргизии воспользуются таким механизмом воздействия, как отзыв министров, что нарушит кворум ЕЭК», — заявил источник издания в руководстве министерства.
Он добавил, что смысла находиться в ЕАЭС без решения проблемы у Киргизии нет.
«Все товары блокируются на границе с Казахстаном, несколько обращений в ЕЭК уже было, но комиссия принимала сторону Казахстана. Если в этот раз решение окажется аналогичным, это поставит вопрос дальнейшего членства Киргизии в ЕАЭС», — пригрозил он.
По его словам, возникшая проблема скопления автомашин на границе налицо обнажила проблемы внутри ЕАЭС, который оказывается не способным решать подобные проблемы, хотя основным преимуществом экономического союза является беспрепятственное перемещение товаров.
В Минэкономики Киргизии считают, что ситуация на границе Киргизии и Казахстана также «бьет по авторитету России, являющейся локомотивом интеграционных процессов в регионе», отметил собеседник.
На прошлой неделе пресс-служба Киргизии сообщила, что на контрольно-пропускном пункте «Актилек — автодорожный» образовалась восьмикилометровая пробка. На границе скопилось более 500 грузовых автотранспортных средств из-за усиленных досмотровых мер со стороны сотрудников комитета государственных доходов Минфина Казахстана.
Правительство Киргизии обвинило Казахстан в создании барьеров при прохождении границы. Комитет госдоходов Минфина Казахстана, в свою очередь, заявил, что киргизская сторона заинтересована в признании внутреннего налогового администрирования Казахстана торговым барьером и намеренно идет на обострение ситуации на границе.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Членами союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия имеет статус наблюдателя.