Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что при достаточных доказательствах готова подписать подозрение бывшему президенту Петру Порошенко. Об этом 9 июня она рассказала в интервью «Украинским новостям»

Рука не дрогнет. Кива пообещал наказать Порошенко © Facebook/Илья Кива

По ее словам, 17 дел открыл ее предшественник Руслан Рябошапка, четыре дела открыла она. Причем три по решению суда. Отвечая на вопрос о том, достаточно ли сейчас таких оснований, генпрокурор подчеркнула, что на данный момент «идет расследование, но, так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения, и они будут разные».