«При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек, и я это сделаю в четко регламентированном законом способе… в том числе [Порошенко]», — сказала генпрокурор.
По ее словам, 17 дел открыл ее предшественник Руслан Рябошапка, четыре дела открыла она. Причем три по решению суда. Отвечая на вопрос о том, достаточно ли сейчас таких оснований, генпрокурор подчеркнула, что на данный момент «идет расследование, но, так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения, и они будут разные».