Северная Корея выполнила озвученную сестрой Ким Чен Ына угрозу и заявила о разрыве всех государственных связей с Южной Кореей, передает BBC 9 июня

Конец войне: Лидер КНДР и Южной Кореи договорились © REUTERS Ким Йо Чен назвала это «вражеским актом» и пригрозила закрыть офис в городе Кесонге, если Южная Корея не помешает этому процессу.

«Северная Корея полностью отключит и прекратит линию связи между властями Севера и Юга, которая поддерживается через объединенное отделение связи Север-Юг <…> с 12:00 (08:00 мск. — Ред.) 9 июня 2020 года», — сообщило центральное информационное агентство КНДР.

Пхеньян назвал Южную Корею «врагом» и решил закрыть офис связи с Сеулом, созданный в 2018 году в Кесонге для снижения напряженности между странами.

В январе это учреждение было временно закрыто из-за карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Контакты между двумя государствами поддерживались ежедневно по телефону, два раза в день, в 09:00 и 17:00.

В понедельник, 8 июня, Южная Корея сообщила, что впервые за 21 месяц утренний звонок остался без ответа, однако контакт был установлен во второй половине дня.