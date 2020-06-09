Видео события кропивничанин Виталий Береговой обнародовал в Facebook.
Прохожие вызвали полицию. Правоохранители вытащили мужчину из могильной ямы и надели наручники. Задержанный рассказал, что проживает в селе Крымки Александровского района. Настоятель Петропавловского храма отец Александр о событии услышал впервые.
«Этот человек мог представиться кем угодно. На действия священника должно быть распоряжение архиерея. В любом случае это недопустимо, происходит беззаконие и произвол», — прокомментировал он.