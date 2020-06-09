Священник, который представился отцом Анатолием, раскапывал могилу другого священнослужителя на Лелековском кладбище в Кропивницком. Об этом 9 июня сообщил «Криминал.тв»

Вандалы разбили более 200 могил на кладбище в Днепропетровской области © Украина.ру/Стрингер

Прохожие вызвали полицию. Правоохранители вытащили мужчину из могильной ямы и надели наручники. Задержанный рассказал, что проживает в селе Крымки Александровского района. Настоятель Петропавловского храма отец Александр о событии услышал впервые.

«Этот человек мог представиться кем угодно. На действия священника должно быть распоряжение архиерея. В любом случае это недопустимо, происходит беззаконие и произвол», — прокомментировал он.