«Я сумасшедший». Зеленский рассказал, как хотел специально заразиться коронавирусом
«Я сумасшедший». Зеленский рассказал, как хотел специально заразиться коронавирусом
© AP, Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP
Более трети (37%) опрошенных сотрудников украинских компаний хотели бы работать удаленно и после окончания карантина. В то же время почти каждый пятый (21%) респондент считает, что в офисы возвращаться еще рано из-за опасности коронавируса.

Чуть меньше (19%) участников, наоборот, не смогли привыкнуть к работе на дому и предпочли бы уже поскорее вернуться на свои рабочие места.

Еще 15% опрошенных хоть и готовы к возвращению в офисы, но только при условии, если работодатель обеспечит им дополнительные меры защиты от болезни.

Остальные опрошенные офисные работники (9% всех ответов) готовы работать и дома, и в офисе поочередно. При этом большинство опрошенных (62%) считает, что уже сейчас можно активнее вводить гибкие графики.    