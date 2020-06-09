Более трети (37%) опрошенных сотрудников украинских компаний хотели бы работать удаленно и после окончания карантина. В то же время почти каждый пятый (21%) респондент считает, что в офисы возвращаться еще рано из-за опасности коронавируса.
Чуть меньше (19%) участников, наоборот, не смогли привыкнуть к работе на дому и предпочли бы уже поскорее вернуться на свои рабочие места.
Еще 15% опрошенных хоть и готовы к возвращению в офисы, но только при условии, если работодатель обеспечит им дополнительные меры защиты от болезни.
Остальные опрошенные офисные работники (9% всех ответов) готовы работать и дома, и в офисе поочередно. При этом большинство опрошенных (62%) считает, что уже сейчас можно активнее вводить гибкие графики.