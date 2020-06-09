Большинство украинцев привыкли работать дома и готовы вернуться в офис после получения полной гарантии, что это безопасно. Данные исследования 9 июня были обнародованы Международным кадровым порталом grc.ua

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Чуть меньше (19%) участников, наоборот, не смогли привыкнуть к работе на дому и предпочли бы уже поскорее вернуться на свои рабочие места.

Еще 15% опрошенных хоть и готовы к возвращению в офисы, но только при условии, если работодатель обеспечит им дополнительные меры защиты от болезни.

Остальные опрошенные офисные работники (9% всех ответов) готовы работать и дома, и в офисе поочередно. При этом большинство опрошенных (62%) считает, что уже сейчас можно активнее вводить гибкие графики.