Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал переизбрание экс-канцлера Германии Герхарда Шредера председателем совета директоров «Роснефти». Соответствующий пост 8 июня замминистра опубликовал в Twitter

МИД Украины решил защитить своего посла от Герхарда Шредера © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Боднар считает, что переизбрание Шредера — это «дивиденды», полученные им «за верность Кремлю».