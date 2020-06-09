«Пятая колонна» в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность», — написал замминистра.
Боднар считает, что переизбрание Шредера — это «дивиденды», полученные им «за верность Кремлю».
«Пятая колонна» в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность», — написал замминистра.
Боднар считает, что переизбрание Шредера — это «дивиденды», полученные им «за верность Кремлю».
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.