МИД Украины решил защитить своего посла от Герхарда Шредера
МИД Украины решил защитить своего посла от Герхарда Шредера
© РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
«Пятая колонна» в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность», — написал замминистра.

Боднар считает, что переизбрание Шредера — это «дивиденды», полученные им «за верность Кремлю».    