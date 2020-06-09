На днях из поселка Тюратам в центральную медсанчасть города Байконур доставили пациента с лихорадкой средней степени тяжести, у которого позже диагностировали COVID-19.
«Фактически инфицированный гражданин проживает в поселке, но он контактировал с 14 родными и близкими, проживающими в Байконуре», — отмечается в материале.
За прошедшие сутки у восьми из 14 контактных лиц был выявлен коронавирус, сейчас они лечатся в медсанчасти.
Отрабатываются контакты этих заболевших лиц среди работников Космического центр «Южный», Байконурэнерго, в филиале «Байконур» РКК «Энергия». На участках, где работали инфицированные, проводится дезинфекционная обработка.