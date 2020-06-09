Первые случаи коронавирусной инфекции выявили у специалистов предприятий «Роскосмоса» на космодроме Байконур. Об этом 8 июня сообщила администрация города

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Фактически инфицированный гражданин проживает в поселке, но он контактировал с 14 родными и близкими, проживающими в Байконуре», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки у восьми из 14 контактных лиц был выявлен коронавирус, сейчас они лечатся в медсанчасти.

Отрабатываются контакты этих заболевших лиц среди работников Космического центр «Южный», Байконурэнерго, в филиале «Байконур» РКК «Энергия». На участках, где работали инфицированные, проводится дезинфекционная обработка.