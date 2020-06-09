Лидеры демократов в Конгрессе — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шуммер — потребовали от президента США Дональда Трампа немедленно убрать ограждение вокруг парка Лафайет-сквер у Белого дома. Соответствующее письмо Пелоси опубликовала в своем Twitter-аккаунте 8 июня

«Погромы будут». Шеф полиции Вашингтона ждет массовых протестов на выходных © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы призываем вас немедленно открыть для общественности Лафайет-сквер, давно являющийся местом, где американцы могут собираться, чтобы свободно пользоваться своими конституционными правами в непосредственной близости от Белого дома. Превращение вами этого уникального общественного парка <…> в нечто, похожее на милитаризованную зону, лишает граждан доступа в парк и посылает самый ужасный сигнал американской общественности и людям во всем мире», — говорится в письме.

По мнению демократов, утверждение администрации Трампа, что закрытие парка требуется из соображений безопасности, является недостаточным.

Ранее пресс-секретарь президента Кейли Макинани заявила, что решение о снятии расширенного ограждения вокруг Белого дома пока не принято. Ограждения были установлены из-за массовых протестов, прокатившихся по многим городам США, в частности по Вашингтону, после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.