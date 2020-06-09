Неделей ранее федеральные силовые ведомства расширили периметр безопасности вокруг резиденции Трампа, включив в него парк Лафайета на северной стороне Белого дома. Теперь парк огораживает двухметровое железное заграждение.
«Мы призываем вас немедленно открыть для общественности Лафайет-сквер, давно являющийся местом, где американцы могут собираться, чтобы свободно пользоваться своими конституционными правами в непосредственной близости от Белого дома. Превращение вами этого уникального общественного парка <…> в нечто, похожее на милитаризованную зону, лишает граждан доступа в парк и посылает самый ужасный сигнал американской общественности и людям во всем мире», — говорится в письме.
По мнению демократов, утверждение администрации Трампа, что закрытие парка требуется из соображений безопасности, является недостаточным.
Read my full letter with @SenSchumer: https://t.co/difzi9LJ1B— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 8, 2020
Ранее пресс-секретарь президента Кейли Макинани заявила, что решение о снятии расширенного ограждения вокруг Белого дома пока не принято. Ограждения были установлены из-за массовых протестов, прокатившихся по многим городам США, в частности по Вашингтону, после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.