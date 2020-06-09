На Украине с начала эпидемии зафиксировано 27 856 случаев коронавируса, 810 летальных, 12 412 пациентов выздоровели. Об этом 9 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус атаковал детский сад под Киевом © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 3729 и 3523. Более 2 тысяч болеют в Львовской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.

По состоянию на утро 9 июня в центральную лабораторию поступило 479 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 66 166 сообщений о подозрении на COVID-19.