Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, который хотел выдвигаться в президенты, предъявлено обвинение. Об этом 8 июня сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна»

В Белоруссии фельдшера могут лишить работы за встречу с оппозиционным блогером Тихановским © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк говорится в материале.

По данным центра, аналогичная информация поступила от родственников других задержанных с Тихановским.

Так, невеста его соратника Вергилия Ушака заявила, что ему предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления. По этой статье нарушителю грозит штраф, арест, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Выборы главы государства в Белоруссии назначены на 9 августа. Ранее Тихановский планировал выдвигаться кандидатом в президенты, однако ЦИК не зарегистрировал его инициативную группу, поскольку видеоблогер на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать необходимые документы. После этого о намерении участвовать в выборах заявила его супруга Светлана, а Тихановский руководит ее инициативной группой.

В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты. В ходе пикета был задержан сам видеоблогер, а также около десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники мероприятия были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. По данным МВД, во время пикета двум правоохранителям были причинены телесные повреждения, их госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Белорусские правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.