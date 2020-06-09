США и России надо продлить истекающий в феврале 2021 года Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), чтобы выиграть время для подготовки нового соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием Китая. Об этом экс-помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз сказал РИА Новости 9 июня

Антонов: СНВ-3 висит на волоске © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым об обсуждении времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на встречу, которая, по данным Bloomberg, состоится 22 июня в Вене, приглашен также представитель КНР.

«Нынешние рамки [СНВ-3] являются строго двусторонними рамками между Соединенными Штатами и Россией. Но Китай все больше влияет на эти двусторонние расчеты в сфере [стратегической] стабильности… Поэтому я полагаю, что мы должны продлить СНВ-3, чтобы выиграть некоторое время для работы над частью этих ключевых вопросов», — сказал Роуз.

Говоря о предмете для переговоров с Россией, он высказал мнение, что США заинтересованы помимо собственно стратегического оружия в трех темах. Первая — новые нестратегические виды вооружений, такие как, например, российский ядерный подводный комплекс «Посейдон», которые «разрушают архитектуру стратегической стабильности между РФ и США». Вторая тема — безопасность в космосе, третья — кибербезопасность, а четвертая — новые игроки вроде Китая.

По мнению Роуза, который ранее неоднократно участвовал в переговорах с российскими и китайскими чиновниками, Россия заинтересована во включении Китая в договоренности, поскольку между двумя странами, несмотря на «стратегическое партнерство», есть напряженность в отношениях.

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений и включить в договор КНР. Пекин заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.