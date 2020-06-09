«Во-первых я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти… На мой взгляд, одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку», — сказал Ткаченко.
Таким образом он прокомментировал исключение российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.
Министр отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться, чтобы внесение в такие «черные списки» было прозрачным и понятным.