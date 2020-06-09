Запрет на въезд на Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для запрета фильмов с его участием. Об этом 8 июня заявил новый министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в эфире канала «UA: Первый»

«Вообще не понимаю, как я туда попал!»: Добронравов прокомментировал исключение из «чёрного списка» Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк сказал Ткаченко.

Таким образом он прокомментировал исключение российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Министр отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться, чтобы внесение в такие «черные списки» было прозрачным и понятным.