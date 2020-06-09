«Пандемия COVID-19 усилила существующие тенденции и напряженность, когда речь заходит о нашей безопасности, но другие угрозы безопасности, такие как российская военная деятельность, активизация террористических групп и рост Китая, существенно меняют глобальный баланс сил», — заявил Столтенберг.
Вместе с тем он отметил, что альянс не рассматривает Китай в качестве нового врага, но должен быть готов противостоять растущей военной мощи страны особенно на фоне ее сотрудничества с РФ.
В контексте защиты глобальных правил и институтов безопасности генсек НАТО обратил внимание на необходимость усиления сотрудничества альянса с такими странами-единомышленницами, как Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея, поскольку Европа и США не могут в одиночку противостоять растущим угрозам.
Заявление Столтенберга прозвучало через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести часть американского военного контингента из Германии. Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген раскритиковал такое решение Вашингтона.