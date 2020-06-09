Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что главными угрозами для НАТО является военная активность России и ее сотрудничество с Китаем. Об этом сообщает Euractiv 8 июня

Генсек НАТО голословно обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк заявил Столтенберг.

Вместе с тем он отметил, что альянс не рассматривает Китай в качестве нового врага, но должен быть готов противостоять растущей военной мощи страны особенно на фоне ее сотрудничества с РФ.

В контексте защиты глобальных правил и институтов безопасности генсек НАТО обратил внимание на необходимость усиления сотрудничества альянса с такими странами-единомышленницами, как Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея, поскольку Европа и США не могут в одиночку противостоять растущим угрозам.

Заявление Столтенберга прозвучало через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести часть американского военного контингента из Германии. Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген раскритиковал такое решение Вашингтона.