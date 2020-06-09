Авария произошла на Смоленской площади. Очевидцы рассказали, что актер на иномарке развернулся через сплошную полосу и врезался в кабину Lada.
В столичном главке МВД заявили, что Ефремов сел за руль пьяным. Наличие алкоголя в его крови подтвердили после медицинского освидетельствования.
К пострадавшему водителю актер подходить, по словам очевидцев, не стал. Только попросил сигарету у собравшихся зевак и поинтересовался, как чувствует себя мужчина.
По данным СМИ, он получил переломы ребер, шейного отдела позвоночника и бедренной кости, закрытую черепно-мозговую травму и повреждения внутренних органов.
Против Ефремова возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.