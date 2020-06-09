Рабочая группа экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) по правам лиц африканского происхождения направила властям США письмо о возможных нарушениях со стороны сотрудников полиции, которые привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 9 июня сообщила представитель группы Кристина Сондерс, передает РИА Новости

«Ирония истории». Карасев рассказал, как из маргинала Флойда делают новую американскую икону © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк направляет спецдокладчик ООН, чтобы получить объяснения по предполагаемым нарушениям и информацию о статусе расследования.

На днях семья Флойда обратилась к ООН с просьбой вмешаться в рассмотрение дела о его гибели. Вместе с ними в организацию обратился и их адвокат Бенджамин Крамп. В совместном письме они также попросили представителей ООН дать рекомендации относительно реформы работы правоохранительных органов США.

В конце мая США накрыла волна беспорядков после смерти 46-летнего Флойда в результате жестких действий полиции. Стражи порядка повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. Один из них сдавил шею Флойду, позднее тот скончался в реанимации. Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Позже генпрокурор Миннесоты предъявил обвинения по делу Флойда еще троим полицейским.

Несмотря на это, беспорядки в большинстве американских городов продолжаются. Зачастую они сопряжены с мародерством, насилием против представителей власти и хулиганствами.