Накануне глава Минздрава Украины Максим Степанов на брифинге рассказал о том, что с 10 июня на Украине предусмотрен второй этап смягчения карантинных мер.
Однако, в связи с тем, что Киев (и еще семь областей Украины — ред.) не готовы к смягчению карантинных мер по целому ряду показателей, пенсионерам столицы могут порекомендовать оставаться дома до тех пор, пока ситуация не улучшится.
Вопрос восстановления ограничений на период карантина для людей в возрасте 60+ в Киеве относится к компетенции Киевской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, напомнил глава Минздрава.