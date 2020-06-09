Пожилым жителям Киева (от 60 лет) могут запретить выходить на улицу из-за карантина. Об этом 9 июня сообщает Страна.ua

Андрей Лесик: Полиция в Харькове запретила нам бесплатно раздавать маски пенсионерам © Facebook, Андрей Лесик

Однако, в связи с тем, что Киев (и еще семь областей Украины — ред.) не готовы к смягчению карантинных мер по целому ряду показателей, пенсионерам столицы могут порекомендовать оставаться дома до тех пор, пока ситуация не улучшится.

Вопрос восстановления ограничений на период карантина для людей в возрасте 60+ в Киеве относится к компетенции Киевской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, напомнил глава Минздрава.