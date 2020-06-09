«И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и премьер Великобритании Борис Джонсон, думаю, и президент Франции Эммануэль Макрон - они все предпочли бы, чтобы победил Байден, который им понятнее, ближе и более прогнозируемый», — сказал Погребинский.
В США на фоне массовых протестов проходит предвыборная гонка на пост президента страны.
От Республиканской партии в ней участвует действующий глава государства Дональд Трамп, его основной конкурент — демократ Джо Байден. Голосование запланировано на 3 ноября 2020 года.