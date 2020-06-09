Кандидат от Демократической партии США Джо Байден более предпочтителен в роли президента США для Европы, чем республиканец Дональд Трамп, сказал политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

«И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и премьер Великобритании Борис Джонсон, думаю, и президент Франции Эммануэль Макрон - они все предпочли бы, чтобы победил Байден, который им понятнее, ближе и более прогнозируемый», — сказал Погребинский.

Байден выглядит как клоун и еле соображает, что говорит, но для людей он часть истеблишмента — Погребинский © РИА Новости, Владимир Трефилов

От Республиканской партии в ней участвует действующий глава государства Дональд Трамп, его основной конкурент — демократ Джо Байден. Голосование запланировано на 3 ноября 2020 года.