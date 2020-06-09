За массовыми беспорядками в Великобритании стоят левые радикалы, которые хотят уничтожить западную цивилизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук, живущий в Лондоне

«Массовые беспорядки в Великобритании, снос британских памятников, поджоги британских флагов и жестокие нападения на полицейских, после которых многие стражи порядка могут навсегда остаться инвалидами, провоцируют конкретные политические силы, которые объединяет желание снести к чертям западную цивилизацию путём новой левой революции», — рассказал собеседник издания.

Мацейчук: Рано или поздно белым на Западе выставят кровавый счет © из личного архива Томаша Мацейчука

Обе организации существуют как в США, так и в Великобритании и используют одни и те же методы борьбы.

Таким образом происходит попытка объединить в политическую силу темнокожих расовые, национальные и прочие меньшинства из стран Запада, а затем использовать их для проведения новой антикапиталистической и антиконсервативной революции.

Все это чревато настоящей гражданской войной, особенно в Америке, где белых становится все меньше, а цветного населения — все больше

Полностью интервью можно прочитать здесь.