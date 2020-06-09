«Массовые беспорядки в Великобритании, снос британских памятников, поджоги британских флагов и жестокие нападения на полицейских, после которых многие стражи порядка могут навсегда остаться инвалидами, провоцируют конкретные политические силы, которые объединяет желание снести к чертям западную цивилизацию путём новой левой революции», — рассказал собеседник издания.
По его словам, лозунг борьбы с расизмом используется для того, чтобы получить поддержку большинства населения страны, организовать многочисленные акции протеста, а затем запустить массовое насилие, запугать власть и заставить ее выполнять требования левых радикалов из таких организаций как Black Lives Matter и Antifa.
Обе организации существуют как в США, так и в Великобритании и используют одни и те же методы борьбы.
Таким образом происходит попытка объединить в политическую силу темнокожих расовые, национальные и прочие меньшинства из стран Запада, а затем использовать их для проведения новой антикапиталистической и антиконсервативной революции.
Все это чревато настоящей гражданской войной, особенно в Америке, где белых становится все меньше, а цветного населения — все больше
Полностью интервью можно прочитать здесь.