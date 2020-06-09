Он отметил, что в Штатах Демократическая партия активно подогревает протесты и не дает их утихомирить. Об этом, по его словам, говорят хорошо организованные атаки на разные бутики.
«Все это точно имеет в Соединенных Штатах свой координационный центр, хотя многие утверждают, что там ничего нет, нет лидеров. Лидеров нет, а координационный центр есть. Он может быть не один, их может быть много», — констатировал эксперт.
Он также полагает, что сам факт того, что в основном погромы остались безнаказанными в тех штатах, где губернаторы — представители Демократической партии, говорит о том, что именно они препятствовали полицейским силам, которые могли и обязаны были обеспечить порядок.
Вместо этого губернаторы-демократы работали на дискредитацию полиции, пытаясь таким образом дискредитировать президента-республиканца Дональда Трампа, отметил Погребинский.