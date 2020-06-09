Массовые протесты в США организовываются из одного или нескольких центров, об этом говорит характер беспорядков, рассказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Он отметил, что в Штатах Демократическая партия активно подогревает протесты и не дает их утихомирить. Об этом, по его словам, говорят хорошо организованные атаки на разные бутики.

«Все это точно имеет в Соединенных Штатах свой координационный центр, хотя многие утверждают, что там ничего нет, нет лидеров. Лидеров нет, а координационный центр есть. Он может быть не один, их может быть много», — констатировал эксперт.

Байден выглядит как клоун и еле соображает, что говорит, но для людей он часть истеблишмента — Погребинский © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вместо этого губернаторы-демократы работали на дискредитацию полиции, пытаясь таким образом дискредитировать президента-республиканца Дональда Трампа, отметил Погребинский.