Он отметил, что в Штатах Демократическая партия активно подогревает протесты и  не дает их утихомирить. Об этом, по его словам, говорят хорошо организованные атаки на разные бутики.

«Все это точно имеет в Соединенных Штатах свой координационный центр, хотя многие утверждают, что там ничего нет, нет лидеров. Лидеров нет, а координационный центр есть.  Он может быть не один, их может быть много», — констатировал эксперт.

Байден выглядит как клоун и еле соображает, что говорит, но для людей он часть истеблишмента — Погребинский
Байден выглядит как клоун и еле соображает, что говорит, но для людей он часть истеблишмента — Погребинский
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Он также полагает, что сам факт того, что в основном погромы остались безнаказанными в тех штатах, где губернаторы — представители Демократической партии, говорит о том, что именно они препятствовали полицейским силам, которые могли и обязаны были обеспечить порядок.

Вместо этого губернаторы-демократы работали на дискредитацию полиции, пытаясь таким образом дискредитировать президента-республиканца Дональда Трампа, отметил Погребинский.