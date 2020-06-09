«Он (Трамп — ред.) отказался от жесткого подавления протестов потому, что даже в его команде не было поддержки. Если даже министр обороны сказал, что нельзя, это еще не повод использовать армию. А что тогда повод? Когда начнут убивать белых?», — сказал Погребинский.
По его мнению, учитывая федеративный характер США и то, что национальная гвардия находится под контролем местной власти, это позволило Трампу не перейти «красную линию» и скорее выиграть на этом.
Наибольшие дивиденды из такого положения дел Трамп сможет извлечь в случае, если в ближайшие дни протесты в США станут затухать, добавил эксперт.