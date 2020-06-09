Президент США Дональд Трамп не утихомирил протесты в США, так как даже в его команде нет единого мнения о необходимости силовых действий, сказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

«Он (Трамп — ред.) отказался от жесткого подавления протестов потому, что даже в его команде не было поддержки. Если даже министр обороны сказал, что нельзя, это еще не повод использовать армию. А что тогда повод? Когда начнут убивать белых?», — сказал Погребинский.

Байден выглядит как клоун и еле соображает, что говорит, но для людей он часть истеблишмента — Погребинский © РИА Новости, Владимир Трефилов

Наибольшие дивиденды из такого положения дел Трамп сможет извлечь в случае, если в ближайшие дни протесты в США станут затухать, добавил эксперт.