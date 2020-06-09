Мировая экономика из-за кризиса перестала потреблять, и оказалось, что это разрушило рабочие места для очень многих граждан, рассказал в интервью изданию Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Абзалов о массовых протестах: Теперь всё - политика, экономика - будет решаться на улицах © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Люди, которые остались без работы, выходят на протест, а Джордж Флойд — это причина, чтобы этот вопрос активно форсировать. Постепенно эти требования перерастают в экономические и политические. Потому что сам протест уже перерос убийство отдельно взятого человека, это протест против мировой экономической динамики», — объяснил политолог.

Дмитрий Абзалов добавил, что страны будут использовать эту ситуацию, чтобы решить проблемы своей политической повестки, начиная от вопросов, связанных с кредитами от МВФ, как в Греции, и выходом из Евросоюза, как в Великобритании

Полностью интервью можно прочитать здесь.