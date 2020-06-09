По его словам, многие люди почувствовали себя на обочине экономического процесса. Автоматизация и цифровизация производства, уход на удаленную форму деятельности лишают занятости очень многие категории населения, начиная с водителей и заканчивая обслуживающим персоналом.
«Люди, которые остались без работы, выходят на протест, а Джордж Флойд — это причина, чтобы этот вопрос активно форсировать. Постепенно эти требования перерастают в экономические и политические. Потому что сам протест уже перерос убийство отдельно взятого человека, это протест против мировой экономической динамики», — объяснил политолог.
Дмитрий Абзалов добавил, что страны будут использовать эту ситуацию, чтобы решить проблемы своей политической повестки, начиная от вопросов, связанных с кредитами от МВФ, как в Греции, и выходом из Евросоюза, как в Великобритании
Полностью интервью можно прочитать здесь.