Наиболее радикальной группой среди придерживающихся левых взглядов протестующих в Соединенных Штатах стали сторонники представителя Демократической партии Берни Сандерса, сказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

«Я полагаю, что там радикально левые — это те, кто был готов голосовать за Сандерса», — подчеркнул эксперт.

Байден выглядит как клоун и еле соображает, что говорит, но для людей он часть истеблишмента — Погребинский © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден, которому Сандерс проиграл праймериз демократов перед выборами президента США, воспринимается как представитель американского истеблишмента.

При этом люди, которые выступают с левыми лозунгами, действуют как леваки, как анархисты, выступают фактически против всего истеблишмента — как против действующего президента Дональда Трампа, так и против Байдена, отметил эксперт.