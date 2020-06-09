«Я полагаю, что там радикально левые — это те, кто был готов голосовать за Сандерса», — подчеркнул эксперт.
По его словам, Джо Байден, которому Сандерс проиграл праймериз демократов перед выборами президента США, воспринимается как представитель американского истеблишмента.
При этом люди, которые выступают с левыми лозунгами, действуют как леваки, как анархисты, выступают фактически против всего истеблишмента — как против действующего президента Дональда Трампа, так и против Байдена, отметил эксперт.