Проходящие в Европе протесты и погромы, которые устраивают борцы за права чернокожих, приведут к росту антииммигрантских и расистских настроений, рассказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

7 июня в брюссельском квартале Матонге выходцы из Африки закидывали полицейских и их машины камнями и бутылками, били витрины и громили магазины.

«Закоперщиками этих всех процессов в большой мере были левые, чего очень давно не было. Наоборот, в Европе поднимали голову правые на антиммигрантской теме. И сейчас фактически вот эти буйства леваков, анархистов дадут повод не для угнетения правых и ультраправых настроений, а для подогрева этих настроений. В том числе и антииммигрантских настроений, расистских настроений», — отметил эксперт.

Протесты в США: страна балансирует на грани хаоса и насилия © REUTERS, Lindsey Wasson

Пока еще не ясно, как именно это отразится на Евросоюзе, но последствия будут далекоидущими, отметил Погребинский. Он добавил, что ситуация прояснится к концу текущего года.