Обе части Украины относились бы терпимо к историческим памятникам друг друга и к языку, на котором ведется обучение в школах, объяснил политолог.
«Но украинские националисты всегда от этого отказывались и считали, что дело чести, доблести и геройства — это превратить Украину в одну большую Галицию. Националисты недоговороспособны. Они скорее убегут в Канаду, чем будут договариваться, даже проигрывая все», — рассказал Ростислав Ищенко.
По его словам, возможность компромисса остается, даже несмотря на пролитую кровь в донбасском конфликте, однако на практике договориться с украинскими праворадикалами невозможно.