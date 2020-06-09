Запад и Восток Украины можно было бы объединить на основе компромисса, который на самом деле неоднократно предлагался националистам. Об этом зрителям Youtube-канала издания Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Возможно ли примирение Запада и Юго-Востока Украины? Ищенко отвечает на вопросы зрителей © Скриншот из видео Украина.ру

«Но украинские националисты всегда от этого отказывались и считали, что дело чести, доблести и геройства — это превратить Украину в одну большую Галицию. Националисты недоговороспособны. Они скорее убегут в Канаду, чем будут договариваться, даже проигрывая все», — рассказал Ростислав Ищенко.

По его словам, возможность компромисса остается, даже несмотря на пролитую кровь в донбасском конфликте, однако на практике договориться с украинскими праворадикалами невозможно.