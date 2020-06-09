Некоторые лидеры стран «Большой семерки» не могут считаться серьезными политиками, считает политолог Вадим Карасев

«Что такое «Большая семерка»? Джастин Трюдо [премьер-министр Канады] в цветных носках, Борис Джонсон? Это разве серьезно? Единственные серьезные люди в Большой семерке» — это (премьер-миниср Японии) Синдзо Абэ, [президент Франции] Эммануэль Макрон, [канцлер ФРГ] Ангела Меркель. Все остальные еще большие клоуны, чем сам Трамп, которого они считают клоуном», — рассказал Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру.

Вадим Карасев: Цель Трампа - сделать из России остров © actual.today

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