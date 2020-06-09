«Что такое «Большая семерка»? Джастин Трюдо [премьер-министр Канады] в цветных носках, Борис Джонсон? Это разве серьезно? Единственные серьезные люди в Большой семерке» — это (премьер-миниср Японии) Синдзо Абэ, [президент Франции] Эммануэль Макрон, [канцлер ФРГ] Ангела Меркель. Все остальные еще большие клоуны, чем сам Трамп, которого они считают клоуном», — рассказал Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру.
В конце мая Трамп заявил, что намерен отложить саммит "Большой семерки" и пригласить на встречу Россию, Южную Корею, Индию и Австралию.
Полностью интервью можно прочитать здесь.