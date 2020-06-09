На днях в Сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2», который предусматривает ограничительные меры против страховых компаний, работающих с судами, задействованными в строительстве газопровода.
«Это уже проблема Меркель. Она его достроит. Другое дело, что будут маневры, хакерские атаки, но это все дымовые завесы, чтобы Меркель не обвинили в том, что она прогнулась под Россию. Но «Северный поток» будет, я никогда в этом не сомневался и не сомневаюсь до сих пор, потому что это настоящий бизнес, а не политика», — считает Вадим Карасев.
Российский газовый проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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