Поскольку строительство «Северного потока — 2», в первую очередь, связано с интересами бизнеса, то этот магистральный газопровод обязательно будет завершен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Вадим Карасев

Карасев объяснил, почему в США и на Украине идет война с памятниками © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

«Это уже проблема Меркель. Она его достроит. Другое дело, что будут маневры, хакерские атаки, но это все дымовые завесы, чтобы Меркель не обвинили в том, что она прогнулась под Россию. Но «Северный поток» будет, я никогда в этом не сомневался и не сомневаюсь до сих пор, потому что это настоящий бизнес, а не политика», — считает Вадим Карасев.

Российский газовый проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.