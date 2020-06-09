Президент США Дональд Трамп современный политик, который не живет не в старых парадигмах, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Вадим Карасев

Вадим Карасев: Цель Трампа - сделать из России остров © actual.today

«Иногда Трамп ведет себя как клоун, но под этой маской кроется продуманный и серьезный политик, жесткий, который знает, чего хочет. Над ним смеялись четыре года назад, а он всю Республиканскую партию подмял под себя, не прогибаясь под мейнстримные медиа», — рассказал Вадим Карасев.

В конце мая Трамп заявил, что намерен отложить саммит "Большой семерки" и пригласить на встречу Россию, Южную Корею, Индию и Австралию. Дональд Трамп хочет расширить G7 за счет других стран, чтобы сберечь мир, считает собеседник издания.

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