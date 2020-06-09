По его словам, в США могут вернуться к Патриотическому акту 2001 года, федеральному закону, который даёт правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами.
«Протесты могут послужить возвращению к этому закону, провозглашенному Джорджем Бушем после трагических событий 11 сентября 2001 года, а не к Акту свободы (федеральный закон 2015 года, запрещающий спецслужбам США вести за американскими гражданами электронную слежку. — Ред.), провозглашенному Бараком Обамой», — рассказал политолог.
Таким образом, протесты в США против полицейского произвола могут привести к ограничению свобод на законодательном уровне, полагает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.