Кость Бондаренко: Погромы в США направлены против американского истеблишмента
Кость Бондаренко: Погромы в США направлены против американского истеблишмента
© РИА Новости, Нина Зотина
По его словам, в США могут вернуться к Патриотическому акту 2001 года, федеральному закону, который даёт правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами.

«Протесты могут послужить возвращению к этому закону, провозглашенному Джорджем Бушем после трагических событий 11 сентября 2001 года, а не к Акту свободы (федеральный закон 2015 года, запрещающий спецслужбам США вести за американскими гражданами электронную слежку. — Ред.), провозглашенному Бараком Обамой», —  рассказал политолог.

Таким образом, протесты в США против полицейского произвола могут привести к ограничению свобод на законодательном уровне, полагает собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 