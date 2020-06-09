Массовые беспорядки в США могут привести к тому, что спецслужбы усилят контроль над американским обществом, ограничив свободу граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Кость Бондаренко

Кость Бондаренко: Погромы в США направлены против американского истеблишмента © РИА Новости, Нина Зотина

«Протесты могут послужить возвращению к этому закону, провозглашенному Джорджем Бушем после трагических событий 11 сентября 2001 года, а не к Акту свободы (федеральный закон 2015 года, запрещающий спецслужбам США вести за американскими гражданами электронную слежку. — Ред.), провозглашенному Бараком Обамой», — рассказал политолог.

Таким образом, протесты в США против полицейского произвола могут привести к ограничению свобод на законодательном уровне, полагает собеседник издания.

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