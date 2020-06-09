Ранее в самих США очень подробно освещали протесты в Гонконге, и сейчас это выглядит как эмоциональная перепалка СМИ и блогеров.
«Протесты в Китае начинались в марте, но они были купированы, потому что власти пошли на кредитование промышленности, малого и среднего бизнеса. Некоторые исследователи говорят о десятикратном превышении финансирования, поэтому Китай временно закрыл свои социальные проблемы. Но его никто не защитил от того, что такие же протесты могут произойти и в Китае», — рассказал эксперт.
Массовые выступления афроамериканцев начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании белыми полицейскими погиб темнокожий Джордж Флойд.
Акции протеста охватили всю страну и сопровождаются поджогами и погромами супермаркетов и полицейских участков. На подавление бунтов президент США Дональд Трамп бросил Национальную гвардию.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.