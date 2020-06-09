Государственные СМИ Китая очень подробно освещают погромы в США, но это не очень дальновидная стратегия, потому что в КНР также назрел социальный протест. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал китаист Николай Вавилов

Китаист Николай Вавилов рассказал о реакции КНР на американские протесты © Скриншот из видео Украина.ру

«Протесты в Китае начинались в марте, но они были купированы, потому что власти пошли на кредитование промышленности, малого и среднего бизнеса. Некоторые исследователи говорят о десятикратном превышении финансирования, поэтому Китай временно закрыл свои социальные проблемы. Но его никто не защитил от того, что такие же протесты могут произойти и в Китае», — рассказал эксперт.

Массовые выступления афроамериканцев начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании белыми полицейскими погиб темнокожий Джордж Флойд.

Акции протеста охватили всю страну и сопровождаются поджогами и погромами супермаркетов и полицейских участков. На подавление бунтов президент США Дональд Трамп бросил Национальную гвардию.

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