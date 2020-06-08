За прошедшие сутки на Украине снова был зафиксирован рост численности подтвержденных диагнозов COVID-19. Общее количество заболевших превысило 27 тысяч. По мнению Минздрава, это обусловлено массовыми нарушениями правил безопасности, в частности в общественном транспорте, где властями предписывается соблюдение социальной дистанции.
«Правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения», — сказано в материале.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство ослабило ряд введенных ранее ограничений, однако граждане страны должны осознавать угрозу, которую несет коронавирус и несоблюдение санитарных норм.