Правительство Украины обеспокоено ростом числа случаев нарушения карантинных ограничений в стране. Об этом шла речь 8 июня, на традиционном совещании по ситуации с коронавирусом с участием президента Владимира Зеленского, передает сайт главы государства

Украина.ру на Youtube «Аваков — черт»: в ходе митинга под Радой сожгли полицейский «бобик» — видео