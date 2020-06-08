Вспышка COVID-19 произошла в одном из детских садов города Бровары Киевской области. Опасная болезнь выявлена у девяти детей и троих взрослых. Об этом у себя в Facebook сообщил городской глава Игорь Сапожко

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 июня

Все работники детского сада, воспитанники и члены их семей находятся на самоизоляции. Работа других городских детсадов продолжается с соблюдением всех санитарных норм, утверждает Сапожко.

За прошедшие сутки на Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом, было выявлено почти 500 случаев. По информации Минздрава, к этому привело игнорирование карантинных ограничений, прежде всего дистанцирования в общественном транспорте.