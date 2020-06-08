Уточняется, что коронавирус в детсад «Калинка» занесла одна из воспитательниц. В прошедшую субботу всем детям и работникам учреждения были сделаны тесты, которые подтвердили COVID-19 у девяти детей, двое из них помещены в больницы. Остальные, а также еще трое взрослых с аналогичным диагнозом лечатся на дому.
Все работники детского сада, воспитанники и члены их семей находятся на самоизоляции. Работа других городских детсадов продолжается с соблюдением всех санитарных норм, утверждает Сапожко.
За прошедшие сутки на Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом, было выявлено почти 500 случаев. По информации Минздрава, к этому привело игнорирование карантинных ограничений, прежде всего дистанцирования в общественном транспорте.