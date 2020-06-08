Украинские пограничники задержали на границе с Польшей мужчину, который пытался незаконно попасть на территорию страны на велосипеде. Об этом 8 июня сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины

Две семьи из Афганистана попытались прорваться через украинскую границу в Словакию © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

По словам нарушителя, он живет в Чехии, откуда на велосипеде решил доехать до Казахстана. Однако мужчина не сумел объяснить, зачем ему это было нужно.

«Сколько это заняло времени, не помнит. Каким образом иностранец должен был преодолеть 4 тыс. км на велосипеде и чем питаться — неизвестно, поскольку с собой, кроме сменной одежды, он ничего не имел. Денег у велосипедиста тоже не было. В его рюкзаке пограничники нашли также карту автомобильных дорог Польши, которая частично охватывала и территорию Украины», — говорится в сообщении.

Незадачливого велосипедиста привлекут на Украине к административной ответственности и передадут полякам, которые и решат его дальнейшую судьбу.