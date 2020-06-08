Критика проекта газопровода «Северный поток 2» поступает в основном со стороны тех лиц, которые лоббируют интересы США, а не Европы, заявил депутат бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен, пишет РИА Новости 8 июня

Так политик прокомментировал высказывания британского парламентария Дэниела Кочински, по словам которого Берлин якобы совершает предательство Европы из-за сотрудничества с Россией по газопроводу «Северный поток 2».

«"Северный поток 2" — шаг к энергобезопасности Европы. Россия — добросовестный и доброкачественный поставщик дешевого газа, что нельзя сказать о США, чей СПГ дорогой и вредный для окружающей среды. Многие, кто выступают против "Северного потока 2", фактически лоббируют интересы США, а не Европы», — сказал в ответ Фризен.

Представители бизнеса ФРГ назвали «фейк-ньюс» политические аргументы США по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Клаус Эрнст заявил, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на «Северный поток 2».

Посол США в Германии Ричард Гренелл отмечал, что новые санкции против «Северного потока 2», направленные на то, чтобы остановить проект, могут быть приняты американским конгрессом быстро, несмотря на предвыборную борьбу.