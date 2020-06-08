Так политик прокомментировал высказывания британского парламентария Дэниела Кочински, по словам которого Берлин якобы совершает предательство Европы из-за сотрудничества с Россией по газопроводу «Северный поток 2».
«"Северный поток 2" — шаг к энергобезопасности Европы. Россия — добросовестный и доброкачественный поставщик дешевого газа, что нельзя сказать о США, чей СПГ дорогой и вредный для окружающей среды. Многие, кто выступают против "Северного потока 2", фактически лоббируют интересы США, а не Европы», — сказал в ответ Фризен.
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на «Северный поток 2».
Посол США в Германии Ричард Гренелл отмечал, что новые санкции против «Северного потока 2», направленные на то, чтобы остановить проект, могут быть приняты американским конгрессом быстро, несмотря на предвыборную борьбу.