«Межигорье» было построено как резиденция для правительственных чиновников советской Украины еще в 1935 году на месте тогда же снесенного Межигорского монастыря. В 2002 году там обосновался тогдашний премьер Виктор Янукович, который вскоре приватизировал ее через третьи руки. Во время Майдана и после него данная резиденция позиционировалась активистами Майдана как символ коррупции предыдущей власти. 

Судьба «Межигорья». Корову съели, батон украли, никак не поделят усадьбу
Судьба «Межигорья». Корову съели, батон украли, никак не поделят усадьбу
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По словам Малюськи, в 2014 году «Межигорье» должно было формально перейти в ведение Агентства по розыску и выявлению активов, однако этого не произошло. Захватившие территорию резиденции активисты до сих пор удерживают ее. 

«Они захватили, не захватили… начали управлять "Межигорьем". Туда проводятся экскурсии. Они за это берут деньги. В принципе, они и удерживают этот объект. Ничего трагического там не происходит. Какое-то сохранение имущества там есть», —  сказал министр. 

Он добавил, что ситуация с «Межигорьем» остается стабильной, никакой опасности для имущества нет, просто есть сложности и политический аспект, так как люди, контролирующие резиденцию, не хотят его оставлять, но это, подчеркнул он, не является проблемой. 