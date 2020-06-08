Бывшая резиденция Виктора Януковича «Межигорье» в Киевской области сегодня фактически управляется сторонниками Евромайдана, которые устраивают туда экскурсии и зарабатывают на этом деньги. Об этом он рассказал в опубликованном 7 июня интервью «Радио Свобода»

«Межигорье» было построено как резиденция для правительственных чиновников советской Украины еще в 1935 году на месте тогда же снесенного Межигорского монастыря. В 2002 году там обосновался тогдашний премьер Виктор Янукович, который вскоре приватизировал ее через третьи руки. Во время Майдана и после него данная резиденция позиционировалась активистами Майдана как символ коррупции предыдущей власти. Судьба «Межигорья». Корову съели, батон украли, никак не поделят усадьбу © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По словам Малюськи, в 2014 году «Межигорье» должно было формально перейти в ведение Агентства по розыску и выявлению активов, однако этого не произошло. Захватившие территорию резиденции активисты до сих пор удерживают ее.

«Они захватили, не захватили… начали управлять "Межигорьем". Туда проводятся экскурсии. Они за это берут деньги. В принципе, они и удерживают этот объект. Ничего трагического там не происходит. Какое-то сохранение имущества там есть», — сказал министр.

Он добавил, что ситуация с «Межигорьем» остается стабильной, никакой опасности для имущества нет, просто есть сложности и политический аспект, так как люди, контролирующие резиденцию, не хотят его оставлять, но это, подчеркнул он, не является проблемой.