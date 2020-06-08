Украинская певица Sonya Key, которая является племянницей Софии Ротару, сыграла в минувшие выходные свадьбу, сообщает в понедельник, 8 июня, интернет-издание «Апостроф»

Бьюти-новинка. Ротару заподозрили в ношении специальных имплантов на лице © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Олег Петров.

Известно, что торжество прошло в 5-звездочной гостинице Fairmont Grand Hotel. Из-за того, что несколько месяцев назад у невесты умер отец, вечер прошел без приглашения гостей, в узком семейном кругу. Сама Sonya Key поблагодарила родственников, в том числе Софию Ротару, за участие в мероприятии.

Ранее племянница Ротару рассказала, что ее псевдоним напрямую связан с ее именитой тетей. Как известно, настоящее имя молодой певицы — София Хлябич. Ее фамилия на английском языке пишется как Khlabych, т.е. сокращенно Sonya K. или Соня Кей.