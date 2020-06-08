Имя избранника 29-летней певицы долгое время держалось в секрете. После свадьбы исполнительница сама представила своего мужа в соцсетях. Им оказался хоккеист, игрок сборной Украины Олег Петров.
Известно, что торжество прошло в 5-звездочной гостинице Fairmont Grand Hotel. Из-за того, что несколько месяцев назад у невесты умер отец, вечер прошел без приглашения гостей, в узком семейном кругу. Сама Sonya Key поблагодарила родственников, в том числе Софию Ротару, за участие в мероприятии.
Ранее племянница Ротару рассказала, что ее псевдоним напрямую связан с ее именитой тетей. Как известно, настоящее имя молодой певицы — София Хлябич. Ее фамилия на английском языке пишется как Khlabych, т.е. сокращенно Sonya K. или Соня Кей.