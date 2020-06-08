Американские производители сланцевой нефти начали восстанавливать добычу на фоне роста нефтяных цен, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ 8 июня

«Один из крупнейших независимых нефтедобытчиков в США EOG Resources Inc. планирует восстановить производство в третьем квартале. Конкурирующая Parsley Energy Inc. недавно сообщила инвесторам, что уже компенсирует большую часть сокращения добычи в Пермском бассейне в западном Техасе», — пишет агентство.

Американские нефтяники разоряются с нарастающей скоростью, в 2021 году их число вырастет в 10 раз © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Келси Уоррен, производство восстанавливается в большинстве бассейнов, где идет нефтедобыча.

В то же время этого наращивания будет недостаточно, чтобы достичь рекордного уровня добычи в 13,1 млн б/с, который был зафиксирован в США в марте.

К концу мая в стране добывалось 11,2 млн б/с, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Текущие цены остаются ниже уровня рентабельности бурения, однако их достаточно для поддержания добычи на действующих скважинах, для рентабельности которых нужны цены от $23 до $36 за баррель нефти.