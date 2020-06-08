«Газпром» готов обсудить с Минском поставки газа в Белоруссию в 2021 году при условии соблюдения договоренностей, согласованных 14 февраля. Об этом говорится в сообщении компании, передает РИА Новости в понедельник, 8 июня

Отмечается, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер направил ответ на письмо министра энергетики Белоруссии, полученное на прошлой неделе, где указано, что ценовые условия поставки газа до конца текущего года были окончательно согласованы 14 февраля 2020 года.

«При условии полного соблюдения белорусской стороной уже достигнутых договоренностей в 2020 году "Газпром" подтверждает готовность начать переговоры в отношении условий поставки газа с 1 января 2021 года», — заявили в «Газпроме».

Минский цугцванг. Почему белорусский нефтегазовый шантаж при Лукашенко неизбежен © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко требовал, чтобы им, как партнерам по Союзному государству, отпускали топливо по внутрироссийским тарифам. Затем устроил скандал из-за того, что в год 75-летия Победы над гитлеровской Германией Белоруссия платит за газ дороже, чем немцы.

При этом на предложение российского лидера Владимира Путина по формированию единого энергетического рынка в рамках ЕАЭС Лукашенко не согласился.