Отмечается, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер направил ответ на письмо министра энергетики Белоруссии, полученное на прошлой неделе, где указано, что ценовые условия поставки газа до конца текущего года были окончательно согласованы 14 февраля 2020 года.
«При условии полного соблюдения белорусской стороной уже достигнутых договоренностей в 2020 году "Газпром" подтверждает готовность начать переговоры в отношении условий поставки газа с 1 января 2021 года», — заявили в «Газпроме».
Споры по поводу цен на газ между Минском и Москвой ведутся не один год. Сначала президент Белоруссии Александр Лукашенко требовал, чтобы им, как партнерам по Союзному государству, отпускали топливо по внутрироссийским тарифам. Затем устроил скандал из-за того, что в год 75-летия Победы над гитлеровской Германией Белоруссия платит за газ дороже, чем немцы.
При этом на предложение российского лидера Владимира Путина по формированию единого энергетического рынка в рамках ЕАЭС Лукашенко не согласился.