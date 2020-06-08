Россия и Турция договорились о поставке второго комплекта систем ПВО С-400. Об этом, как пишет РИА Новости 8 июня, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир

В Турции испытали С-400 на истребителе американского производства © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400. Остались технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства, дорожной карте», — приводит агентство слова Демира.

Он также отметил, что Турция намерена ввести в эксплуатацию С-400, несмотря на задержку из-за пандемии коронавируса.

При этом Демир заявил, что в Анкаре «с интересом относятся к предложениям по системам ПВО Patriot и Eurosam», но только в случае, если эти предложения будут конкурентными.