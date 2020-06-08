Ранее Россия поставила Турции четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд вопреки давлению США, требовавших от Анкары приобрести устаревшие и более дорогие американские комплексы Patriot.
«У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400. Остались технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства, дорожной карте», — приводит агентство слова Демира.
Он также отметил, что Турция намерена ввести в эксплуатацию С-400, несмотря на задержку из-за пандемии коронавируса.
При этом Демир заявил, что в Анкаре «с интересом относятся к предложениям по системам ПВО Patriot и Eurosam», но только в случае, если эти предложения будут конкурентными.