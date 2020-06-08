Фельдшеру из белорусского города Лида не продлевают трудовой договор из-за встречи с блогером Сергеем Тихановским, супруга которого баллотируется в президенты Белоруссии. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил портал tut.by

Павел Палейчик посетил встречу с Тихановским в Лиде 22 апреля. Во время нее фельдшер рассказал, что в городе не хватает машин скорой помощи и средств индивидуальной защиты, а водители работают по 12 часов.

Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало © REUTERS, Vasily Fedosenko

«У меня был разговор с главным врачом ЦРБ. Если кратко: «Посиди [без работы] — подумай». Однако я не жалею, что все так получилось. Значит, я на данный момент медицине не нужен. Конкретных планов на ближайшее будущее у меня нет. Может быть, пойду таксовать, может быть, уйду в декрет, а жена — она врач — выйдет на работу. Ребенку сейчас 1,8 года. Может, кто-то что-то предложит», — рассказал фельдшер.

Коллеги мужчины направили коллективное обращение на имя главного врача с просьбой продлить контракт с Павлом — его подписали около 80 человек.

Блогера Тихановского и еще десять его сторонников в конце мая задержали на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Как сообщили в МВД, участников акции задержали за применение насилия в отношении сотрудников полиции.