По словам Додона, покинувший страну Плахотнюк до сих пор пытается дестабилизировать ситуацию в стране. При этом он отметил, что по уголовным делам, возбужденным в отношении олигарха, в последнее время есть значительно продвижение.
«Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать "ситуативные" альянсы с целью свержения правительства и блокирования деятельности государственных учреждений», — написал Додон.
Экс-депутат и олигарх Владимир Плахотнюк, которого считают другом экс-президента Украины Петра Порошенко, был заочно арестован и объявлен в международный розыск по решению Басманного суда Москвы в ноябре 2017 года. Его обвиняют в покушении на убийство.
Кроме того, МВД РФ пресекла деятельность преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывезло за пределы страны 37 миллиардов рублей, — его организаторами были Плахотнюк и молдавский бизнесмен Вячеслав Платон.
В Молдавии Плахотнюка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах — в 2013-2015 годах он создал схему для отмывания средств, через которую прошли 18 млн долларов и 3,5 млн евро. В прошлом году Плахотнюк покинул страну.
Илан Шор, муж известной российской певицы Жасмин, в 2017 году был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. Объявлен в международный розыск, так как все же покинул страну.