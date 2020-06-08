Президент Молдавии Игорь Додон обвинил находящихся в розыске олигарха Владимира Плахотнюка и бизнесмена Илана Шора в попытке свергнуть правительство и вернуться к власти. Об этом в понедельник, 8 июня, он написал на своей странице в Facebook

По словам Додона, покинувший страну Плахотнюк до сих пор пытается дестабилизировать ситуацию в стране. При этом он отметил, что по уголовным делам, возбужденным в отношении олигарха, в последнее время есть значительно продвижение.

«Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать "ситуативные" альянсы с целью свержения правительства и блокирования деятельности государственных учреждений», — написал Додон.

Экс-депутат и олигарх Владимир Плахотнюк, которого считают другом экс-президента Украины Петра Порошенко, был заочно арестован и объявлен в международный розыск по решению Басманного суда Москвы в ноябре 2017 года. Его обвиняют в покушении на убийство.

Поматросили и бросили. Отказ США в визе Плахотнюку — старт президентской гонки в Молдавии? © commons.wikimedia.org, Vlad Plahotniuc Вячеслав Платон.

В Молдавии Плахотнюка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах — в 2013-2015 годах он создал схему для отмывания средств, через которую прошли 18 млн долларов и 3,5 млн евро. В прошлом году Плахотнюк покинул страну.

Илан Шор, муж известной российской певицы Жасмин, в 2017 году был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. Объявлен в международный розыск, так как все же покинул страну.