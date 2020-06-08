Полиция в американском городе Остин в штате Техас расследует действия своих сотрудников, обстрелявших группу людей, переносивших раненого копами человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской прессы

В США и других странах мира продолжаются марши протеста против полицейского насилия © REUTERS, Terray Sylvester Брайан Мэнли, 20-летний студент Техасского государственного университета Джастин Хауэлл участвовал в протестах, проходивших рядом с главным управлением полиции.

Стоящий рядом с ним протестующий кинул в полицейских сумку и бутылку с водой, в ответ один из полицейских открыл по нему огонь патронами небоевого назначения. Одна из пуль попала в голову Хауэлла, после чего он упал на землю.

Несколько протестующих подняли его и, по указанию полицейских, начали переносить молодого человека в сторону полицейского управления. Однако, как только группа людей начала подходить к зданию, по ним был открыт огонь.

«Как сообщается, они были обстреляны боеприпасами несмертельного действия, когда несли пострадавшего в сторону полицейских, чтобы ему была оказана медицинская помощь», — приводит агентство слова Мэнли.

Он отметил, что ведется расследование инцидента, также полиция пытается установить сотрудника, который изначально выстрелил в Хауэлла.

Как сообщил телеканалу брат Хауэлла, в результате инцидента у молодого человека был проломлен череп, он получил повреждение мозга и находится в критическом состоянии.