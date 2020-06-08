В департаменте полиции Сиэтла заявили, что подозреваемого задержали, его жертва была доставлена в больницу.
Ранее сообщалось, что байкерская Bratva патрулирует район Брайтон-Бич в Нью-Йорке с «предметами самообороны».
Члены мотоклуба Bratva МС защищают район от участников массовых беспорядков, вызванных убийством чернокожего американца Джорджа Флойда белым полицейским.
Протестующие начали громить магазины по всей Америке, и только на Брайтон-Бич, в районе, населенном русскими и советскими эмигрантами, им дали отпор.