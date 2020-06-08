Авто въехало в толпу участников в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон, водитель вышел из автомобиля и открыл огонь, есть пострадавший, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ

В департаменте полиции Сиэтла заявили, что подозреваемого задержали, его жертва была доставлена в больницу. Ранее сообщалось, что байкерская Bratva патрулирует район Брайтон-Бич в Нью-Йорке с «предметами самообороны». В США и других странах мира продолжаются марши протеста против полицейского насилия © REUTERS, Terray Sylvester Джорджа Флойда белым полицейским. Протестующие начали громить магазины по всей Америке, и только на Брайтон-Бич, в районе, населенном русскими и советскими эмигрантами, им дали отпор.