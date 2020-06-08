Украинский активист Сергей Стерненко 7 июня в своем Facebook объявил, что его вызывают на допрос в Службу безопасности Украины, где собираются вручить подозрение в совершении умышленного убийства

Стерненко — известный в сегодняшней Украине активист, бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора»*. В мае 2018 года он убил жителя Черноморска, полагая, что тот хочет напасть на него. В итоге неонацист догнал убегающего от него мужчину и нанес ему удары ножом, в результате чего тот скончался. Ранее следствие предъявило подозрение его жертве, а самого Стерненко признали потерпевшим. СБУшка на преступных ножках. Кто на Украине прикрывает убийцу Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Теперь активист утверждает, что 9 июня его вызывают на новый допрос, на котором ему все-таки предъявят подозрение в умышленном убийстве. По мнению Стерненко, следствие получило санкцию на подобные действия от руководства прокуратуры, МВД и даже самого президента.

«Это делается руками безвольных следственных рвботников и прокуроров по указанию [министра внутренних дел Арсена] Авакова и [генпрокурора Ирины] Венедиктовой. А [глава государства Владимир] Зеленский согласился на это преследование», — написал он.

Националист добавил, что не собирается являться на допрос, так как получил повестку за два дня до него, а не за три, как предписывает закон.

* Деятельность организации запрещена в РФ