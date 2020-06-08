В Минске во время пикетов оппозиционных кандидатов в президенты были задержаны 10 человек. Об этом накануне вечером сообщило агентство РИА Новости

Известно, что в числе задержанных был лидер партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Уточняется, что он был задержан людьми в гражданском по дороге с пикета домой.

Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало © REUTERS, Vasily Fedosenko

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. Для выдвижения своих кандидатов инициативным группам необходимо собрать как минимум 100 тысяч подписей граждан. Этот этап продлится до 19 июня.

По всей Белоруссии прокатывается волна митингов в поддержку альтернативных кандидатов. В свою очередь действующий президент республики Александр Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок.