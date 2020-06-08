Известно, что в числе задержанных был лидер партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Уточняется, что он был задержан людьми в гражданском по дороге с пикета домой.
В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что «сотрудниками милиции задержаны организаторы и активные участники несанкционированного мероприятия». Там подчеркивают, что «некоторые граждане при задержании оказывали неповиновение законному требованию правоохранитей, тем самым препятствовали их работе».
Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. Для выдвижения своих кандидатов инициативным группам необходимо собрать как минимум 100 тысяч подписей граждан. Этот этап продлится до 19 июня.
По всей Белоруссии прокатывается волна митингов в поддержку альтернативных кандидатов. В свою очередь действующий президент республики Александр Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок.