За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусом. Медики бьют тревогу и обвиняют граждан страны в игнорировании карантинных ограничений. Соответствующий текст обнародован 8 июня на странице Минздрава в Facebook

На сегодняшний день общее количество зафиксированных диагнозов COVID-19 на Украине перевалило за 27 тысяч. Коронавирус — это только начало. Эксперты о мире после пандемии © REUTERS, Yves Herman

«В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий», — сообщает Минздрав.

Особо отмечается, что стремительному росту распространения болезни способствует несоблюдение правил безопасности при поездках в общественном транспорте.

Среди регионов-лидеров по количеству заболевших — по-прежнему Черновицкая область и Киев. В столице за минувшие сутки было выявлено 72 случая коронавируса, притом что за предыдущий аналогичный период диагноз подтвердился в 43 случаях.