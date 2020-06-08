Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф опубликовали новое видео со свидетелями авиакатастрофы малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Ролик на днях был опубликован на YouTube-канале Bonanza Media

По словам свидетелей, при крушении самолета в небе присутствовали истребители.

«Видно было истребитель, как он уходил на западную сторону. Самого пассажирского я не видел… Вспышки, взрыва я не видел, я звук слышал, хлопки… и потом обломки, и истребитель пошел в сторону Дебальцево. Все, второго самолета я не видел. Как потом говорили, что был второй. Я не знаю, я видел один самолет… Мы (с женой — ред.) потом еще удивились, почему по новостям сказали, что сбили ракетой, а о самолетах вообще ничего не говорили», — рассказал один из очевидцев, житель поселка Ольховчик.

Дело о крушении «Боинга» МН17: будет дополнительное расследование? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Сначала все было тихо, а потом начали летать над головой военные самолеты. Видел один, точно видел. Второй, слышно было звук, но непонятно, где он был. Раз, все затихло, минуты две прошло — над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть, увидел след, от чего — не знаю, но он был как бы горизонтально… И увидел уже, из-за облаков падал самолет», — рассказал он.

На видео приводятся слова еще одного свидетеля, Геннадия, которого журналисты опросили в феврале.

«Попала ракета, маленькая какая-то, взорвалась, снизу в него, и квадратное что-то полетело… саму ракету я не видел, я след видел, с земли след пошел», — сказал он.

Слушания по делу о крушении МН17 возобновятся в Нидерландах в понедельник.

Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.

Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).

В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.