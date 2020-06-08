Центр Хруничева, входящий в состав «Роскосмоса», возобновит производство легких конверсионных ракет «Рокот» без участия украинского предприятия «Хартрон». Об этом 8 июня со ссылкой на собственный источник сообщает РИА Новости

Ранее стало известно, что Центр Хруничева разрабатывает ракету «Рокот-2» с российской системой управления на замену украинской, которая производилась на харьковском предприятии «Хартрон». Украина прекратила поставки оборудования для производства ракет с 2014 года.

«После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М"», — отметил собеседник агентства.

Минобороны и Центр Хруничева уже подписали соответствующий контракт.

Вопреки России и под присмотром США. Как умирает украинский космос © yuzhmash.com | yuzhmash.com | Перейти в фотобанк

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что Украина все дальше отходит от статуса космической державы и по-прежнему живет в «лихих 90-х».