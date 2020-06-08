Ранее стало известно, что Центр Хруничева разрабатывает ракету «Рокот-2» с российской системой управления на замену украинской, которая производилась на харьковском предприятии «Хартрон». Украина прекратила поставки оборудования для производства ракет с 2014 года.
«После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М"», — отметил собеседник агентства.
Минобороны и Центр Хруничева уже подписали соответствующий контракт.
Общая стоимость работ по созданию ракеты «Рокот-2», по данным издания, составит 3,4 млрд рублей. В частности, разработка российской системы управления обойдется в 690 миллионов рублей, создание разгонного блока "Бриз-КМ-2" и подготовка производства к его изготовлению — 1,45 миллиарда, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк — 450 миллионов, подготовка и проведение первого пуска — 750 миллионов рублей.
Ранее депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что Украина все дальше отходит от статуса космической державы и по-прежнему живет в «лихих 90-х».