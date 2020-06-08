Жителей Белоруссии необходимо ограничить от информации, несущей вред государству, считает новый министр информации республики Игорь Луцкий. Об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ, передает Lenta.ru

Трое против Лукашенко. Непредсказуемость выборов президента Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк пообещал «корректировать» действия СМИ для обеспечения «доведение четкой государственной политики». По его мнению, то, что сейчас происходит в Сети, влияет на развитие страны.

«На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит», — отметил Луцкий.

Белорусское правительство было отправлено в отставку 3 июня. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что планирует это сделать в связи с предстоящими президентскими выборами, запланированными на 9 августа.