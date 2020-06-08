Министр пообещал «корректировать» действия СМИ для обеспечения «доведение четкой государственной политики». По его мнению, то, что сейчас происходит в Сети, влияет на развитие страны.
«На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит», — отметил Луцкий.
Белорусское правительство было отправлено в отставку 3 июня. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что планирует это сделать в связи с предстоящими президентскими выборами, запланированными на 9 августа.