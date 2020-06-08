В британском Бристоле протестующие против полицейского насилия снесли памятник работорговцу Эдварду Кольстону и утопили его в реке. Об этом накануне сообщило издание Independent

На кадрах, опубликованных в соцсетях, сторонники движения Black Lives Matter с помощью веревок сбрасывают статую 19-го века с постамента, а затем катят по улице и сбрасывают в реку. Происходящее сопровождается радостными возгласами и аплодисментами.

Отмечается, что статуя всегда вызвала неоднозначное отношение граждан. Существует даже петиция о сносе памятника, которую подписали 10 тыс. человек.

bristol in three acts pic.twitter.com/DIYh5usmmB — Josh Begley (@joshbegley) June 7, 2020

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В США и других странах мира продолжаются марши протеста против полицейского насилия © REUTERS, Terray Sylvester Эдвард Кольстон родился в Бристоле в 17-м веке. Его именем в городе названы многие здания, школы и благотворительные учреждения.

Волна протестов захлестнула США и Европу после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.